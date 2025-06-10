Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Al Wasl yolcusu

Haber Merkezi
Trabzonspor'un 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor.
Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki sağ bekin 7 milyon Euro + 1.5 milyon euro bonusa dayalı bir bedelle Al Wasl takımına transferi için anlaşma sağladı.
ANLAŞMA TAMAM: BAE'YE GİDİYOR
Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından yüzde 15 pay maddesi de yer aldı.
Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI
Öte yandan bordo-mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Karadeniz ekibi böylece oyuncudan 1 sezonda 4 katı kar sağlamış oldu.
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