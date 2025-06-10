Trabzonspor'da Pedro Malheiro, Al Wasl yolcusu

Haber Merkezi

Trabzonspor'un 2024 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor.

Bordo-mavili kulüp, 23 yaşındaki sağ bekin 7 milyon Euro + 1.5 milyon euro bonusa dayalı bir bedelle Al Wasl takımına transferi için anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAM: BAE'YE GİDİYOR

Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından yüzde 15 pay maddesi de yer aldı.

Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Öte yandan bordo-mavililer oyuncuyu sezon başında Portekiz ekibi Boavista'dan 2 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Karadeniz ekibi böylece oyuncudan 1 sezonda 4 katı kar sağlamış oldu.