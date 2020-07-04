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    Trabzonspor'da sakatlar geri döndü

    Trabzonspor'da sakatlar geri döndü

    Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosuna, Ekuban ve Abdülkadir Parmak'ın yanı sıra Nwakaeme de alındı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 19:26
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    Trabzonspor'da sakatlar geri döndü #1

    Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

    Pazar günü saat 21.00'de başlayacak olan dev karşılaşmadan çıkacak sonuç, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek.

    Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan futbolcuların durumu da merak konusu olmuştu.

    Trabzonspor'da sakatlar geri döndü #2

    NWAKAEME KADROYA ALINDI

    Trabzonspor, sarı-kırmızılılarla oynayacakları karşılaşma için kamp kadrosunu resmi siteden açıkladı.

    Buna göre, sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynamayacakları bilinmeyen Ekuban ve Abdülkadir Parmak'ın yanı sıra Nwakaeme, İstanbul kafilesinde yer aldı.

    Bordo-mavililerin, Galatasaray maçı kamp kadrosu şu şekilde:

    Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manoel Messias, Manuel Da Costa, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdülkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Hakan Yeşik, Badou Ndiaye, Guilherme, Bilal Başaçıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Ekuban, Koray Kılınç.

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