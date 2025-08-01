Trabzonsporlu Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu

Trabzonspor, genç oyuncusu Enis Destan'ın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’ye transfer olduğunu açıkladı.
SONRAKİ SATIŞIN GELİRİNİN YARISI TRABZONSPOR'DA
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, transferin kesinleştiği belirtilirken, "Futbolcumuz Enis Destan'ın Hull City'e transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50’si kulübümüze ait olacaktır" denildi.
DÜN DE LUNDSTRAM GİTMİŞTİ
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City, 31 yaşındaki John Lundstram'ı da sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.