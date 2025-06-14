Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan evlendi

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Trabzonspor'un dikkat çeken futbolcularından Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile evlilik yoluna girmişti.

Genç futbolcu Arzum Kuruçalı ile nişanlanmış ancak annesi Gül Destan'dan beklenmedik bir tepki gelmişti.

Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını ifade etmişti.

ANNEDEN NİŞAN SONRASI ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER GELMİŞTİ

Oğlunun nişanının üzerine sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak gelinini eleştirmişti:

"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum.

KANDIRARAK AYARLAMIŞ: OĞLUMDAN 10 YAŞ BÜYÜK

Kandırarak kendine ayarlamış. Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşı evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler."

SEVDİĞİ KADINLA EVLENDİ

Yaşananların ardından olaylı çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Enis Destan sevdiği kadını annesi için bile olsa bırakmadı.

Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Enis Destan, İzmir'in Çeşme ilçesinde Arzum Destan ile hayatını birleştirdi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Enis Destan, Arzum Destan ile birlikte İzmir Çeşme'de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Futbolcumuz Enis Destan ve kıymetli eşini tebrik ediyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.