Trabzonsporlular Erzurum’da yağmurda taraftarla buluştu

Trabzonsporlu futbolcular, Erzurum’daki yağmurlu havada taraftarlarıyla buluştu.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor futbolcuları, ikinci etap kampında destek için yağmura rağmen gelen taraftarlarla coşkulu anlar yaşadı. Taraftarlar, teknik direktör Fatih Tekke ve oyuncularla sohbet edip fotoğraf çekildi, forma imzalattı.

FATİH TEKKE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Teknik Direktör Tekke, taraftara teşekkür ederek, “Desteğini her zaman hissediyoruz. Yağmurda, çamurda yanımızdalar. Taraftarımızın üzülmesini istemeyiz” ifadelerini kullandı.

Takım otobüsünün ayrılmasıyla taraftarlar bölgeden ayrıldı.