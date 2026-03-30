Trabzonspor'u endişelendiren gelişme: Ernest Muçi milli takımda sakatlandı!

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor-Galatasaray derbisi oynanacak.

Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarına devam ederken milli takımda bulunan Ernest Muçi'den Trabzonspor'u üzen bir haber geldi.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI

Buna göre Muçi, Arnavut Milli Takımı'nda sakatlık geçirdi.

Muçi'nin sakatlığı sonrası Trabzon'a dönmesine karar verildi.

Muçi'nin Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı, yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

DERBİDE OYNAMASI KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ernest Muçi, bugünkü antrenmanda yer almadı. Cumartesi gününden bu yana sağ arka adalesinde rahatsızlık hisseden oyuncunun MR’ında kas seviyesinde ödem tespit edildi. Bu nedenle birkaç gün dinlenmesi gerekiyor ve Ukrayna maçına tam olarak yetişemeyecek. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Sylvinho, Muçi’nin kamptan ayrılmasına karar verdi. Oyuncu, tedavisine devam etmek için bugün Türkiye’ye döndü."