Trabzonspor'un Afrikalı oyuncuları, Osimhen'le buluştu

Trabzonspor’un Afrikalı yıldızları Anthony Nwakaeme, Paul Onuachu ve Andre Onana, İstanbul’da Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen ile bir araya geldi.

Osimhen'le milli takımdan dostlukları bulunan Nijeryalı üç futbolcuya Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın da eşlik ettiği görüldü.

Keyifli ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada futbolcular, birlikte akşam yemeği yedi.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ ARASINDA KEYİFLİ ANLAR...

Yoğun maç trafiği arasında fırsat bularak bir araya gelen dörtlü, keyifli anlar yaşadı.

Dörtlünün buluşmasından geriye çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

İşte o kare...