Trabzonspor'un deplasman golcüsü Felipe Augusto oldu

Trabzonspor'un Brezilyalı forveti Felipe Augusto, ilk sezonunda takımına 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti.

Bordo-mavili kulübün sezon başında Belçika temsilcisi Cercle Brugge'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

15 GOLÜN 12'SİNİ DIŞ SAHADA ATTI

Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı.

Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Akyazı Stadı'nda rakip filelere gönderdi.

Augusto, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

DEPLASMAN GOLLERİ

Felipe Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Rizespor, Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında birer, Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti.

Augusto, Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 28 PUAN

Trabzonspor, Felipe Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz ekibi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.