Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai'nin dikkat çeken istastistiği

Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sezonun 7. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçı ile forma şansı bulmaya başlayan Christ Inao Oulai, bir daha formayı bırakmadı.

19 yaşındaki futbolcu, oynadığı 5 maçta 1 gol, 2 asist yaparken Galatasaray derbisindeki performansı da alkış aldı.

SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Topu ayağına adeta yapıştıran bir görüntü sergileyen Oulai'yle ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

Adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla bordo-mavili ekibe ilaç olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.

YAMAL'DAN SONRA EN FAZLA ÇALIM ATAN GENÇ...

Oulai, oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 3.2 ortalama yakalayarak listeye girmeyi başardı.

Şu ana kadar 1 gol - 2 asist gerçekleştiren genç oyuncu, bu performansıyla kariyerinde ilk kez Fildişi Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Zirvede ise geçtiğimiz günlerde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'dan Lamine Yamal (mb 4.6) bulunuyor.