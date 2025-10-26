Trabzonspor'un hocası Fatih Tekke'den Galatasaray mesajı

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, 131 hafta sonra 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle top rakipteyken durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Maçın kırılma anları var, bizim lehimize var, aleyhimize var. Özellikle lehimize daha önceden maçı bitirebilirdik. Aleyhimize Onana'nın kurtarışları var iki tane, inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi" dedi.

"Oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemler yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti" değerlendirmesini yapan Tekke, "Çok değerli 3 puan. Kendi sahasında, ceza sahası etrafında, oyun kurulumlarında çok başarılı bir ekibe karşı oynadık. Zor oldu her maç gibi ama bugün olumlu tarafları çok daha iyiydi oyun açısından" diye konuştu.

"HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Tekke, Galatasaray ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmaya ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

Büyük ihtimalle yine eleştirilecek ama hayal ettiğimiz o şeyi benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Şu anda birinci konumda da olsa fark etmez, bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor'u normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol bence 1 ile 4.'lük aralığıydı. Hala da öyle. Trabzonspor'un, bu genç çocukların gerçekçi hedefi. Trabzonspor'un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle. Başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umarım, inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur.

Trabzonspor'un genç oyunculardan kurulu bir takım olduğuna dikkati çeken Tekke, sözlerini şöyle tamamladı: