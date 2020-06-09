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    Trabzonspor'un muhtemel 11'i

    Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir sahaya süreceği 11'i belirledi. Sakatlıktan yeni çıkan Ndiaye, kadroda yer almayacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 09:39
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    Trabzonspor'un muhtemel 11'i

    Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak.

    Saat 21.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, sahaya süreceği 11'i belirledi.

    NDİAYE YOK

    Lider Trabzonspor'da sakatlıktan yeni çıkan Ndiaye'nin kadroda yer alması beklenmiyor.

    İşte Çimşir'in kafasındaki 11:

    Uğurcan Çakır
    Pereira
    Da Costa
    Campi
    Novak
    Abdulkadir Parmak
    Sosa
    Abdülkadir Ömür
    Ekuban
    Nwakaeme
    Sörloth


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