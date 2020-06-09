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Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir sahaya süreceği 11'i belirledi. Sakatlıktan yeni çıkan Ndiaye, kadroda yer almayacak.
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 09:39
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Süper Lig'de maçlar, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak.
Saat 21.00'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, sahaya süreceği 11'i belirledi.
NDİAYE YOK
Lider Trabzonspor'da sakatlıktan yeni çıkan Ndiaye'nin kadroda yer alması beklenmiyor.
İşte Çimşir'in kafasındaki 11:
Uğurcan Çakır
Pereira
Da Costa
Campi
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Ekuban
Nwakaeme
Sörloth