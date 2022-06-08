Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli sinemalarda

Trabzonspor’un şampiyonluk yolculuğu sezon başından beri an be an kayıt altına alınırken, tarihi belgeselin ekim ayında sinemalarda olması planlanıyor.

Fırtına’nın tarihi şampiyonluğu belgesel oluyor... Sezon başındaki hazırlık kampından itibaren bordo-mavili kulübün medya ekibi doğal bir kurguda görüntüleri çekerken, yüzlerce saatlik içerik montaj aşamasında.

Unutulmayacak belgeselin ekim ayı gibi sinemalarda gösterime çıkması bekleniyor. Ayrıca pek çok dijital platform da belgesele ilgi gösteriyor. Kusursuz bir öykünün ortaya çıkması adına yoğun şekilde çalışmalar sürüyor.

Yüzlerce saatlik görüntüler var

Yüzlerce saatlik görüntülerde; devre arası konuşmaları, soyunma odasında yaşananlar, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve şampiyonluk kutlamalarının perde arkası yer alıyor.

Sezon boyunca pek çok kamerayla kayıt altına alınan ve hiçbir yerde yayınlanmamış görüntülere, yeni sezon kampından da eklemeler yapılacak. Kulübün sosyal medya hesaplarından kısa videolar halinde paylaştığı ‘Zafer Yolu’ serisinden tamamen farklı olacak şampiyonluk belgeselinin yönetmenliğini Bedran Güzel yapıyor.