Trabzonspor'un şampiyonluk belgeseli sinemalarda

Trabzonspor’un şampiyonluk yolculuğu sezon başından beri an be an kayıt altına alınırken, tarihi belgeselin ekim ayında sinemalarda olması planlanıyor.