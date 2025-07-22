Trabzonspor'un taraftar buluşmasında izdiham

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, akşam antrenmanının ardından Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde taraftarıyla bir kez daha buluştu. Bordo-mavililerin organize ettiği etkinlikte futbolculara büyük ilgi vardı; zaman zaman izdiham yaşandı. Taraftarlar antrenman sahasına gruplar halinde iki farklı kapıdan alınırken, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MİNİK TARAFTARLAR ETRAFLARINI SARDI

Teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcular, yoğun ilgi nedeniyle takım otobüsüne binmekte zorlandı. Erzurum’a Türkiye’nin farklı illerinden gelen taraftarlar unutulmaz anlar yaşadı; futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı. Minik taraftarların oyuncaklarını imzalatmaları renkli görüntüler oluşturdu.

GALATASARAY FORMASIYLA İMZA ALDILAR

Etkinlik alanı saat 18.00’de açıldı ancak birçok taraftar saatler öncesinden gelip kapılarda bekledi. Galatasaray forması giyen üç çocuğun buluşmaya katılması da etkinliğe neşeli bir dokunuş kattı. En yoğun ilgiyi Teknik Direktör Fatih Tekke ile takım kaptanı Uğurcan Çakır gördü.

Trabzonspor Kulübü, taraftar buluşmasının 25 Temmuz Cuma günü aynı saatte yeniden düzenleneceğini açıkladı.