Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ali Koç'a tebrik

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Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oyda kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.
"Başarılar dileriz"
TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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