Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından tamamladı.
Ligin kapanış gününde Beşiktaş, deplasmanda Bodrum FK'yi 4-0 yenerken, Samsunspor konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 ile geçti.
Galatasaray üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.
Ligde, üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı. Samsunspor ile Beşiktaş arasında yaşanan 3'üncülük yarışında gülen taraf uzatma dakikalarında bulduğu golle Karadeniz temsilcisi oldu.
AVRUPA KUPALARINA KATILAN TAKIMLAR
Ligin sona ermesinin ardından 5 takım Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe, aynı kupada elemelerden yer alma hakkını elde etti.
Ligi 3. sırada tamamlayan Samsunspor Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılırken, 4'üncü Beşiktaş aynı kupada elemelerden yer alacak.
Sezonu 5. sırada tamamlayan Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme mücadelesi yapacak.
4 TAKIM KÜME DÜŞTÜ
Süper Lig'de bu sezon 4 takım bir alt lige düştü.
Son hafta mücadeleleri öncesinde küme düşmeleri kesinleşen Adana Demirspor, Hatayspor, Sivasspor ve Bodrum FK önümüzdeki sezon bir alt ligde yer alacak.
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