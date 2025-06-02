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Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu

Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu Süper Lig'de son haftanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar netlik kazandı.