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U19 derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yenişemedi

U19 derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray yenişemedi 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.