U19 Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor oldu

İHA
U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor U19 Takımı 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Bordo-mavililer, son 5 yıl içinde 3. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.
UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE 2. OLMUŞLARDI
Söz konusu şampiyonlukla birlikte Trabzonspor U19 Takımı, gelecek sezon UEFA Gençlik Ligi’ne katılma hakkı elde etti.
Bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde final oynayan Karadeniz ekibi, finalde Barcelona’ya kaybederek turnuvayı 2. tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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