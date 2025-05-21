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U19 Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor oldu

U19 Elit A Ligi şampiyonu Trabzonspor oldu TFF U19 Elit A Ligi'nin 37. haftasında Kayserispor'u mağlup eden Trabzonspor U19 takımı şampiyon oldu.