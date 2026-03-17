UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak.

Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

FİNAL BEŞİKTAŞ'IN STADINDA!

Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:

Yarın:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 Mart Perşembe:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)