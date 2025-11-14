UEFA, Fenerbahçe maçında Viktoria Plzen tribünlerinin açtığı pankartın cezasını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.

Maçta Çekya ekibinin taraftarlarının kale arkasında açtığı "Türklerle savaşmak gerekir" pankartı gündem olmuştu.

PLZEN'İN IRKÇI PANKARTINA 15 BİN EURO CEZA

UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının ırkçı ve/veya ayrımcı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin euro para cezası verilmesine ve ev sahibi olarak oynayacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasında stadının bir bölümünün kısmen kapatılmasına karar verdi.

Söz konusu stadyumun bir bölümünün kapatılması kararı ise 2 yıllık gözetim süresi verilerek askıya alındı.

FENERBAHÇE'YE İSE 78 BİN EURO CEZA VERİLDİ

UEFA, Fenerbahçe'ye ise bu maçta yaşananlarla ilgili olarak toplamda 78 bin euro ceza verdi.

UEFA Fenerbahçe'ye verilen cezaları kalem kalem şöyle açıkladı: