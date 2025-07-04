UEFA'dan Beşiktaş'a ceza!

Beşiktaş, 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 döneminde FFP kurallarına uyulmadığı için UEFA'dan 900 bin euro para cezası alındığını açıkladı.

"900 BİN EURO PARA CEZASI VERİLMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir.



Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Avro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir.



Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.