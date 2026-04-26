Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinin ardından galibiyet pozu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılılar büyük sevinç yaşadı.

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU

Futbolcular ve teknik ekip sahanın ortasında girerek yuvarlak oluştururken, ortasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de taraftarlara 3'lü çektirdi.

Daha sonra sahada kalmaya devam eden Galatasaraylı futbolcular, çalan şarkılarla galibiyeti doyasıya kutladı.

Kuzey tribünün olduğu bölüme de giden sarı-kırmızılı futbolcular kol kola girerek, burada da taraftarlarla birlikte marşlar söyledi.

Öte yandan stattaki barkovizyonlardan da ağlayan Kanarya görselleri gösterildi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Maçın ardından ise Galatasaray Kulübü'nden soyunma odasında bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı futbolcuların yer aldığı görsele "NOT IN OUR HOUSE!" (Bizim evimizde değil) notu düşüldü.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Galatasaray'dan yapılan diğer paylaşımda ise "Biz bir aileyiz, kenetlendikçe daha da büyüyen." ifadeleri kullanıldı.