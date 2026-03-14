Uğurcan Çakır: Galibiyeti hak ettik

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren başarılı eldiven, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Açıklamalarına devam eden Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.