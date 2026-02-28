Vaclav Cerny: Önemli olan kazanmaktı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, 1 asist yaptığı Kocaelispor maçının ardından konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAKTI"

Çek futbolcu, "Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY 3 PUAN ALMAK"

Cerny, "Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.