Vakıfköy'den Bursaspor A takımına 4 imza!

İHA

Bursaspor, Vakıfköy'den yetişen genç yeteneklerini profesyonel kadroya dahil etmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlı kulüp, altyapıdan çıkan Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Üç futbolcunun da 2025-2026 sezonu itibarıyla A takımda süre alması bekleniyor.

TAHA'YLA SÖZLEŞME YENİLENDİ

Altyapıdan yetişip bir süredir A takımda yer alan Taha Karataş ile de sözleşme yenilendiği açıklandı.

Kulüp, 4 futbolcunun da yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer geçirmesini diledi.