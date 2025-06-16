Vakıfköy'den Bursaspor A takımına 4 imza!

İHA
Bursaspor, Vakıfköy'den yetişen genç yeteneklerini profesyonel kadroya dahil etmeye devam ediyor.
Yeşil-beyazlı kulüp, altyapıdan çıkan Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Üç futbolcunun da 2025-2026 sezonu itibarıyla A takımda süre alması bekleniyor.
TAHA'YLA SÖZLEŞME YENİLENDİ
Altyapıdan yetişip bir süredir A takımda yer alan Taha Karataş ile de sözleşme yenilendiği açıklandı.
Kulüp, 4 futbolcunun da yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer geçirmesini diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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