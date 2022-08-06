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    Valerien Ismael: Tek gayemiz kazanmak

    Kayserispor maçıyla sezonu açacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael iddialı sözler sarf etti. Fransız hoca, "Yeni sezonda rakipleri hataya sürükleyeceğiz" dedi.
    • 06.08.2022 - 10:42
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    Valerien Ismael: Tek gayemiz kazanmak

    Yeni sezonun son provasını Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten Sampdoria maçıyla yapan Beşiktaş'ta teknik direktör, Valerien Ismael, takımıyla bir toplantı yaptı.

    Kayserispor ile oynayacakları lig maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yapan Ismael, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Siyah-beyazlı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Yeni sezondaki taktik anlayışımızı mümkün olabildiği kadar ezberlemeye çalıştık. Rakipler karşısında ne yapacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim tek gayemiz kazanmak. Tüm planlarımızı hep bunun üzerine yaptık. Kim olursa olsun rakibi hataya sürükleyerek cezalandırmalıyız. Bunu karşımızdaki her takım için söylüyorum." dediği öğrenildi.

    Valerien Ismael: Tek gayemiz kazanmak #1

    "Önde basmamız şart"

    Savunma anlamında da uyarılarda bulunan Valerien Ismael, "Üçlü veya dörtlü sistem. Önemli olan bu değil. Önemli olan toplu savunma ve hücum. Oyun içerisinde sistemlerde mutlaka değişiklik olur. Oyunun akışına göre refleks göstermemiz çok daha önemli. Sistem ne olursa olsun önde basmamız şart. Sampdoria maçında attığımız gol bu baskı neticesinde attığımız bir goldü." ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımı bugünkü Kayserispor maçına motive etmeye çalıştı.

    Valerien Ismael: Tek gayemiz kazanmak #2


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