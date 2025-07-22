Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Stadyumu'nu inceledi

Zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadyumu'nda, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu incelemelerde bulundu.

Vali Zorluoğlu'na; incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Kayapınar İlçe Müdürü Barış Kaçmaz ve Stadyum Müdürü Serhat Çelik eşlik etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Zorluoğlu, saha zemininin en kısa sürede futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için yürütülen süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

"SOĞUK SİSTEM BURAYA MONTE EDİLDİ"

Geçen yıl sahadaki sorunlar nedeniyle zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Zorluoğlu, şunları dedi:

O nedenle bu sezon vaktinde hareket ederek buranın projesini hazırlayıp gerekli ödeneği de bakanlığımızdan temin ederek ligler biter bitmez mayıs ayının başında burada çalışmalarımızı başlatmıştık ve kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bir daha benzer sorunların yaşanmaması için bütünüyle sahanın tamamı kum dahi kazındı. Akabinde önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi bu sene projeyi ihale edilerek hem soğuk hem sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak, soğuk sistem buraya monte edildi.

"ÇOK RAHATLIKLA YETİŞECEK GİBİ DURUYOR"

Tekrar kumlar serilmek suretiyle üzerine çim serildiğini aktaran Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı: