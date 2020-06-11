VAR odası koronavirüs tedbirlerine göre düzenlendi

VAR odası koronavirüs tedbirlerine göre düzenlendi

TFF, devam edecek olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak VAR odası, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir askıya alınmış olan Süper Lig, yarın yeniden başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ise salgın tedbirleri kapsamında düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

VAR'DA KORONA ÖNLEMLERİ

Son olarak TFF, resmi site üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yaptığı düzenlemeleri açıkladı.

Her müsabaka öncesi cihazların dezenfekte edileceğini belirten federasyon tarafından; VAR, AVAR ve operatörlerin (RO) görev alanlarının ise pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldığı ifade edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''12 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle müsabakalara hazır hale getirildi.

Buna göre, COVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, AVAR ve operatörlerin (RO) görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

Bu tedbirlere ek olarak, VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. Riva VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.''