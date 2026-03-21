Victor Osimhen için ülkesinde dualar edildi

Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan Victor Osimhen'e ülkesi Nijerya'da dualar edildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'da Victor Osimhen, talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonrası kolundan sakatlandı.
KIRIK TESPİT EDİLDİ
Maçın ardından hastanede yapılan kontrollerde, Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildi.
Yıldız futbolcunun koluna alçı uygulanırken, ameliyat gerekip gerekmediğine önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından karar verileceği bildirildi.
NİJERYA'DA DUALAR EDİLDİ
Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlanan Victor Osimhen'i dua etmesi için annesinin yanına götürdü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi