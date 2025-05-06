Victor Osimhen: Ben ve ailem burada olmaktan mutluyuz

Haber Merkezi

Yeni sezonda kariyerine hangi takımda devam edeceği merak edilen Victor Osimhen'le ilgili belirsizlik sürüyor.

Son olarak menajerinin İngiliz devi Manchester United ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası gündemde olan Osimhen, Türkiye'deki yaşantısı ve burada kalıp kalmayacağı sorusu üzerine açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Bir reklam filminin tanıtımında konuşan Osimhen, "Türkiye'de olmaktan dolayı keyif alıyorum. Burada inanılmaz bir taraftar grubu var. Ben ve ailem burada olmaktan mutluyuz." dedi.

Yıldız golcü, "Özellikle 1,5 yaşındaki kızım Galatasaray marşları söylüyor. Özellikle Türkiye'nin en büyük takımında olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

5. YILDIZI TAKACAĞIZ: BUNUN İÇİN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM

Osimhen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gelmeden önce rekor kırayım diye bir amacım yoktu. Geldikten sonra bana verilen destek için çok mutluyum. 5. yıldızı takacağız, bunun için her şeyi vermeye hazırım. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı."

"KENDİMİ MESSİ GİBİ HİSSETTİM"