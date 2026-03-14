Victor Osimhen bu sezonki 19. golünü attı

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynadı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Karşılaşmanın 66. dakikasında Yunus Akgün’ün sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

TOPLAMDA 19 GOLE ULAŞTI

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de görev aldığı son 9 karşılaşmada 9 gol sevinci yaşadı.

Ligdeki gol sayısını 12’ye çıkaran Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 7 golüyle birlikte bu sezon toplamda 19 gole ulaştı.

75 DAKİKA OYNADI

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 75. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.