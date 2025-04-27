İHA

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

EN GOLCÜ SEZONUNU EGALE ETTİ

26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti.

Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

76 DAKİKA SAHADA KALDI

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen yerini 76. dakikada Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLA PUANA ULAŞMAMIZ LAZIM"

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Osimhen, şu ifadeleri kullandı: