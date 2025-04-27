Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.
Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
EN GOLCÜ SEZONUNU EGALE ETTİ
26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti.
Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.
76 DAKİKA SAHADA KALDI
Maça 11'de başlayan Victor Osimhen yerini 76. dakikada Ahmed Kutucu'ya bıraktı.
Victor Osimhen, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"DAHA FAZLA PUANA ULAŞMAMIZ LAZIM"
Kazandıkları için çok mutlu olduklarını aktaran Osimhen, şu ifadeleri kullandı:
Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kendilerine saygı duyuyoruz. Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum. Morata için de çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli. Galatasaray olarak biz kendimize odaklanmış haldeyiz ve her maçı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi bu maça dönüp bakacağız. Sonra da bir sonrakine bakacağız.
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