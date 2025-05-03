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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇIN FİNAL OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Osimhen, şunları dedi:

Takımı tebrik etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maçın final olduğunu biliyorduk. 2-3 gol atarak kazanmak önemli ama daha fazlasını da istemek gerekiyor. İyi sonuç aldık bugün. Bu galibiyet çok önemliydi 5. yıldız yolunda. Çok iyi bir maç çıkardık. Üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

Nijeryalı futbolcu, kariyer rekoru için, şu sözleri sarf etti:

Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Takım arkadaşlarıma, kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada. Teknik ekibe de tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum.

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"GALATASARAY'A GELENE KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM"

Osimhen, çocukların kendisine olan sevgisi için, şu açıklamayı yaptı: