Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında gerginlik

Nijerya Milli Takımı'nın Mozambik ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu maçında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında gergin anlar yaşandı.

Maçta 63. dakikada dakikada Nijerya'nın 3-0'lık üstünlüğü sürerken, Osimhen ile Lookman bir anda tartışmaya başladı.

İkili arasındaki bu gerginliği Wilfried Ndidi araya girerek bitirmek istedi.

BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Karşılaşma sırasındaki kısa süreli gerginlik sonrası Osimhen, yedek kulübesine oyundan çıkmak istediğini söyleyerek maçı tamamlamadı.

Maçın adamı seçilen ve karşılaşma sonrası Osimhen ile yaşadığı gerginlik sorulan Lookman, "Osimhen ile maçtan sonra henüz konuşmadım. Önemli olan kazanmaktı. Üst düzey bir oyuncu ve bu takım için çok önemli. Benim için sorun yok." açıklamasını yaptı.