Victor Osimhen: Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım kulüp Galatasaray

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna giden süreçte Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle başrolü oynuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte geleceği merak konusu olan Osimhen, Galatasaray'ın YouTube kanalına verdiği röportajda takıma ve bu sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair iddialar giderek güçlenirken, Nijeryalı yıldızın duygusal ifadeleri taraftarı hem sevindirdi hem de düşündürdü.

"HAYATIMIN EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYORUM"

Transferinden dolayı memnun olduğunu belirten Osimhen, "Buraya geldiğimden beri her şey harika gidiyor. İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. İnsanlara alıştım, Galatasaray taraftarlarına. Ailem, arkadaşlarım hepsi burayı çok seviyor. Şu an hayatımın en iyi dönemini yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum, futbol oynuyorum hem de Türkiye'nin en büyük kulübünde." dedi.

"İNSANLARIN BANA OLAN DESTEĞİNE HAYRANLIK DUYUYORUM"

Sarı-kırmızılı takıma transferi için Osimhen ayrıca, "Aslında bu kadar karmaşaya gerek yoktu. Galatasaray bana geçen yıl, haziran gibi gelseydi hiç düşünmeden 'evet' derdim. Transferimin oluşumunda belirli şartlar vardı ve bunlara rağmen transferi gerçekleştirmiştik. Ama oyuncu kadar kulübün de biraz şefkat, duygu ve tabii ki saygı göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ve sanırım buraya geldiğimden beri kulüpteki herkesen daha da fazlasını gördüm. Taraftarlar gerçekten inanılmaz. Sevgi benim için çok büyüktü ve çoğu zaman insanların benim için neler yaptıklarını, beni nasıl destekledikleri konusunda hayranlık duyuyorum. Kendime 9 ay önce Galatasaray'ın haziranda geleceğini kabul etmemi tavsiye ederdim, böylece beni tüm bu gereksiz stresten kurtarmış olacaktı." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Osimhen, sözlerine şöyle devam etti:

"Kariyerimde şu ana kadar en çok keyif aldığım, en tutkulu ve hatta en şefkatli taraftarlara ve sahip olan kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bence burada futbol oynamaktan, yapmayı sevdiğim şeyi yapmaktan, bu büyük kulüp için her hafta performans sergilemekten aldığım keyfi bulabildiğim için birbirimizi tamamlıyoruz. Bu sevgi ve saygı her iki taraf için de karşılıklı. Bu benim için gerçekten çok değerli."

"GALATASARAY'LA ARAMIZDA GERÇEK BİR AİDİYET VAR"

Yıldız golcü bu sezonki performansıyla ilgili, "Yazın yaşananlara rağmen bana inanmayanlara mesajımı sahada verdim. Hakkımda olumsuz konuşan birçok insana bunu kanıtlayabilmek için Galatasaray da bana karşı şefkatli davrandı ve dışarıdaki birçok insana açık bir mesaj gönderme fırsatı verdi. Ayrıca performansım açısından bana inanan insanlara hala bu yeteneğe sahip olduğumu göstermek çok önemli. Ben hala pozisyonumun en iyilerinden biriyim. Daha önce de söylediğim gibi bana verdikleri fırsat için minnettarım. Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir bağ, gerçek bir aidiyet var. Ve dürüst olmak gerekirse Galatasaray'a sonsuza kadar minnettar kalacağım." dedi.