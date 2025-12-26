Victor Osimhen, milli takım kampında şarkı söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) C Grubu'nda heyecan başlamıştı.

Nijerya, gruptaki ilk maçında 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman'ın golleriyle Tanzanya'yı 2-1 yenmişti. Tanzanya'nın golünü 50. dakikada Charles M'Mombwa atmıştı.

Nijerya Milli Takımı'nda Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi mücadeleye ilk 11'de başlarken, Osimhen 86. dakikada yerini Trabzonsporlu Paul Onuachu'ya bırakmıştı.

OSIMHEN ŞARKI SÖYLEDİ

Kupaya moralli şekilde başlayan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı kampında bu kez futboluyla değil, yaptığı sürpriz performansla gündeme geldi.

Nijeryalı yıldızın kamp ortamında şarkı söylediği anlar takım arkadaşlarının da ilgisini çekerken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

GÜNDEM OLDU

Osimhen'in şarkı söylediği görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, taraftarlar da yıldız futbolcunun enerjisine ve takım içindeki pozitif havasına dikkat çekti.