Victor Osimhen, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ı sırtladı

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Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta rakibini 3-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar şampiyonluğa ulaştı.

ÖN PLANA ÇIKTI

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu, iyi performansıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa giden yolda katkı verdi. Bu oyuncular arasında Nijeryalı yıldız Osimhen, ön plana çıkan isim oldu.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 26 yaşındaki santrfor, 29 Süper Lig müsabakasında 25 gol atarak takımını sırtladı.

KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

En golcü sezonunu 2022-2023'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 40. resmi maçta 36 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

GOL KRALLIĞINA YÜRÜYOR

Victor Osimhen, Süper Lig'de gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Ligde 25 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, en golcü futbolcu konumunda. Osimhen'i 21 golle Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza takip etti.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Ligi'nde de gol kralı oldu.

JARDEL'İN REKORUNU KIRDI

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

Nijeryalı yıldız, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 40 resmi karşılaşmada 36 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, kulüp tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu Mario Jardel'i yakalamıştı.

Brezilyalı golcü Jardel, 2000-2001 sezonunda Galatasaray'da 43 resmi maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

SAKATLANAN ICARDI'Yİ ARATMADI

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yokluğunda skor yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı ekipte son 2 sezondaki başarılarda başrolü oynayan Icardi'nin 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan müsabakada ön çapraz bağı koptu.

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Michy Batshuayi ile yerine gelen Alvaro Morata'dan da istediği performansı alamayan Galatasaray'da sahneye çıkan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda takımını taşıdı.

MÜCADELESİ VE KARAKTERİYLE ALKIŞ ALIYOR

Victor Osimhen, attığı gollerin yanı sıra saha içi ve dışındaki görüntüsüyle de beğeni topluyor.

Gollerinin haricinde takımına mücadele, baskı, motivasyon ve moral katkısı veren Osimhen, taraftarının takdirini aldı. Osimhen, sosyal medyadaki paylaşımları ve saha dışında sporseverlerle girdiği diyaloglarla da taraftarın gönlüne girmeyi başardı.