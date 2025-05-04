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Victor Osimhen'den gece yarısı paylaşımı

Victor Osimhen'den gece yarısı paylaşımı Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Sivasspor karşılaşmasının ardından ünlü ressam Bob Ross konsepti ile hazırlanan bir paylaşım yaptı.