Victor Osimhen'den gece yarısı paylaşımı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kariyer rekoru kırdığı Sivasspor maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ünlü ressam Bob Ross konsepti ile hazırlanan Victor Osimhen görseli, Nijeryalı golcü tarafından büyük beğeni aldı.
PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI
Nijeryalı yıldız, bu çalışmayı Instagram hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu.
Osimhen'in bu hareketi hem taraftarlardan hem sosyal medyadan büyük ilgi gördü.
Osimhen'in paylaşımına yorum yapan taraftarlar, Bob Ross'un meşhur 'Belki şurada küçük, mutlu bir ağaç vardır' sözünü Galatasaray'a uyarladı.
İşte o paylaşım...
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