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Vida'nın maaşı her sene artıyor
- Haber Merkezi
- 24.06.2020 - 14:41
Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin kesilmesinin ardından ekonomik anlamda zor bir döneme giren Beşiktaş, futbolcularından indirim bekliyordu.
Takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın sözleşmesindeki maddeyle birlikte, siyah-beyazlı yönetim şaşkına döndü. Hırvat stoperin maaşı, önümüzdeki yıl yine artacak.
3.4 MİLYON EURO OLACAK
Bu sene Beşiktaş'tan, 3.3 milyon euro kazanan Domagoj Vida'nın maaşının, sözleşmeye göre, önümüzdeki sezon 3.4 milyon euro olacağı öğrenildi.
Vida ile pazarlık yapmaya hazırlanan yönetim, oyuncuyu maaşında indirim gitmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.
EŞİNE ARABA ALMIŞTI
Bilindiği üzere, Hırvat stoper geçtiğimiz günlerde eşi Ivana'ya, fiyatı 2.5 ila 4 milyon TL arasında değişen lüks bir araba hediye etmişti ve bu durum siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.