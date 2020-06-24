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    Vida'nın maaşı her sene artıyor

    Vida'nın maaşı her sene artıyor

    Beşiktaş'ta en çok kazanan futbolculardan olan ve maaşında bir türlü indirime gitmeyen Domagoj Vida'nın 3.3 milyon euro olan ücretinin, önümüzdeki sene 3.4 milyon euro olacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 14:41
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    Vida'nın maaşı her sene artıyor #1

    Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerin kesilmesinin ardından ekonomik anlamda zor bir döneme giren Beşiktaş, futbolcularından indirim bekliyordu.

    Takımın en çok kazanan ismi olan Domagoj Vida'nın sözleşmesindeki maddeyle birlikte, siyah-beyazlı yönetim şaşkına döndü. Hırvat stoperin maaşı, önümüzdeki yıl yine artacak.

    3.4 MİLYON EURO OLACAK

    Bu sene Beşiktaş'tan, 3.3 milyon euro kazanan Domagoj Vida'nın maaşının, sözleşmeye göre, önümüzdeki sezon 3.4 milyon euro olacağı öğrenildi.

    Vida ile pazarlık yapmaya hazırlanan yönetim, oyuncuyu maaşında indirim gitmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

    Vida'nın maaşı her sene artıyor #2

    EŞİNE ARABA ALMIŞTI

    Bilindiği üzere, Hırvat stoper geçtiğimiz günlerde eşi Ivana'ya, fiyatı 2.5 ila 4 milyon TL arasında değişen lüks bir araba hediye etmişti ve bu durum siyah-beyazlı taraftarlar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

    Vida'nın eşine aldığı araba

    Vida'nın maaşı her sene artıyor #3

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