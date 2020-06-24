En Son Haber

Futbol Haberleri

Vida'nın maaşı her sene artıyor

Vida'nın maaşı her sene artıyor

Beşiktaş'ta en çok kazanan futbolculardan olan ve maaşında bir türlü indirime gitmeyen Domagoj Vida'nın 3.3 milyon euro olan ücretinin, önümüzdeki sene 3.4 milyon euro olacağı öğrenildi.