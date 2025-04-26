Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a karşı oynamadı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Hatayspor, maç öncesi yaptığı açıklamayla sürpriz bir karara imza attı.

Kritik karşılaşma öncesi Hatayspor, Vincent Aboubakar'ın kadroda yer almayacağını duyurdu.

ABOUBAKAR YİNE ŞAŞIRTTI

Lig'de kalma umutları her geçen hafta azalan ve adeta mucizelere kalan Hatayspor, Avrupa kupalarına katılmak için ilk 4 hedefiyle sahaya çıkacak Beşiktaş karşısına yıldız forvetinden yoksun çıktı.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgilere göre, Kamerunlu golcü Aboubakar, özel sebepler nedeniyle teknik heyet tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.

'ÖZEL SEBEPLERDEN DOLAYI' OYNAMADI

Oyuncunun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.

Sezon başında siyah-beyazlı ekipten bedelsiz şekilde kiralanan 33 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 78 dakika sahada kalmıştı.