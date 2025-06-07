Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe iddialarına cevap

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ABD ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Montella'ya, "Adınız başka kulüplerle de anılıyor. Fenerbahçe iddiaları da var. Milli takım ve kulüp takımını beraber çalıştırabileceğiniz de konuşuluyor? Bu iddiaların gerçekliği var mı?" diye soruldu.

"MİLLİ TAKIMDA OLMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUM"

Böyle söylentilerden fazla etkilenmediğini söyleyen Montella, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Montella şunları söyledi: