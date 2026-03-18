Virgil Van Dijk'tan rövanş öncesi Galatasaray itirafı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.

Anfield Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Mücadele öncesinde Liverpool'un başarılı savunmacısı Virgil van Dijk'tan açıklamalar geldi.

Hollandalı yıldızın İstanbul'daki atmosfer itirafı dikkat çekti.

"HAYAL KIRIKLIĞINI ÖFKEYE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Hafta sonu Premier Lig'de Tottenham'a karşı yaşadıkları hayal kırıklığına değinen Hollandalı stoper, bu durumu Galatasaray maçında bir motivasyon kaynağı olarak kullanmaları gerektiğini belirtti.

Van Dijk, "Pazar günü yaşananlara çok fazla takılmak istemiyorum ama tıpkı taraftarlarımız gibi bizim de çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu akşamki mesele, o hayal kırıklığını ve öfkeyi doğru bir reaksiyona dönüştürmek." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

Van Dijk'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Avrupa geceleri Anfield'da her zaman özeldir. Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi. Ancak biliyorum ki bizim taraftarımız da bu akşam o gürültüyü ve tutkuyu fazlasıyla bastıracak bir ses getirecektir."

"GALATASARAY SAYGIYI HAK EDİYOR"

"Galatasaray geçen hafta ne kadar tehlikeli ve iyi organize olmuş bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Kesinlikle saygımızı hak ediyorlar ve bu saygıyı görecekler. Ancak ben bu takıma, bu oyuncu grubuna inanıyorum. Eğer yapabileceğimizi bildiğimiz seviyelere ulaşırsak, turu geçmek için harika bir şansımız olacak."

"BAŞKA HEDEF YOK, SAVAŞACAĞIZ!"

"Tek hedefimiz turu geçmek, başka hiçbir şey değil. 90 dakika artı uzatmalar boyunca her şeyimizi verelim, inançla oynayalım ve her şeyimizi o sahada bırakalım. Bunu hep birlikte yapmalıyız."