Vitor Pereira, Altay galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Altay'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından, Teknik Direktör Vitor Pereira ''Taraftarlarımız eminim futbolcularımızla gurur duyuyor.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti. Maçın 55. dakikasında sahneye çıkan Valencia ise durumu 2-0'a getirdi ve takımını rahatlattı.

Galibiyetin ardından, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, değerlendirmelerde bulundu.

''KISA SÜREDE FANTASTİK BİR TAKIM RUHU ORTAYA ÇIKARDILAR''

Karşılaşmayı değerlendiren Pereira, “Her şeyden önce futbolcularımı tebrik etmek istiyorum çünkü gerçekten çok kısa bir sürede fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Gerçekten herkes çok özverili, cesaretli ve kaliteli bir oyun ortaya koymaya çalışıyor.

Zor bir seyahatten geldik, Finlandiya’dan. Orada sentetik bir çimde oynadık. Gerçekten bu şartlar bizi çok zorladı. Oradan döner dönmez de bu maçı oynamak için buraya seyahat ettik.

Gerçekten zor ve ilk iki maçını kazanmış motive bir takıma karşı oynadık. Ama bu şekilde 2-0 galip ayrıldığımız için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarımız da eminim futbolcularımızla gurur duyuyordur.” dedi.