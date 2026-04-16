Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için maçlarda saygı duruşu yapılacak

Önce Şanlıurfa'da ardından Kahramanmaraş'ta yaşanılan okul saldırıları, Türkiye'yi derinden sarstı..

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silahla okula girerek öğrencilere ateş açtı.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken bu kişilerden birinin öğretmen kalanlarının ise öğrenci olduğu aktarıldı.

13 kişinin ise yaralandığı yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenen cenaze törenleri ile bugün son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı.

Yaşanan acı olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir karar aldı.

MAÇ ÖNCESİ 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU KARARI

TFF, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı..

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle vefat eden öğretmen ile öğrencilerimiz anısına 17, 18, 19 ve 20 Nisan'da oynanacak tüm profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir.