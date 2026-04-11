Süper Lig'in 29’uncu haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor forması giyen Wagner Pina, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Pina, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik." dedi.

"RAKİBİMİZ BİZE İYİ HAZIRLANMIŞTI"

Wagner Pina, "Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik." sözlerini sarf etti.