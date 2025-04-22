Werder Bremen, Derrick Köhn ile ilgili kararını verdi

Haber Merkezi
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kiraladı.
Alman oyuncu, Werder Bremen'de 30 maçta forma giyerken ikişer gol ve asist katkısı yaptı.
WERDER BREMEN BONSERVİSİNİ ALMAYA KARAR VERDİ
Yeşil beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sol bek için kararını verdi.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak istiyor.
5 MİLYON EURODAN AŞAĞISI OLMAZ
Alman devi, 5 milyon euroluk opsiyonu düşürmek istiyor. Galatasaray ise 5 milyon euro istiyor.
Sarı-kırmızılılar, belirlenen rakamda geri adım atmaya sıcak bakmıyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla bu sezonun ilk yarısında 9 resmi maçta görev almış, 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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