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Werder Bremen, Derrick Köhn ile ilgili kararını verdi

Werder Bremen, Derrick Köhn ile ilgili kararını verdi Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'la görüşmelere başladı. Alman kulübü, satın alma opsiyonunda indirim talep ediyor.