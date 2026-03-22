Wesley Sneijder: Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup olduğu karşılaşma, saha içindeki skorun ötesinde yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen ve Noa Lang sakatlıklarıyla büyük şok yaşandı.

Osimhen'in Ibrahima Konate ile girdiği mücadele sonrası kolunda kırık oluşurken, Noa Lang'in ise parmağı kesildi.

KONATE TARTIŞMASI

Osimhen'in sakatlandığı pozisyon sonrası Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Konate'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine Liverpool kulübü, Fransız savunmacının sosyal medyada ırkçı tacize uğradığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların "iğrenç ve kabul edilemez" olduğu vurgulanırken, ırkçılığın futbolda hiçbir şekilde yerinin olmadığı ifade edildi.

GALATASARAY'DAN SERT YANIT

Liverpool'un açıklamalarına Galatasaray cephesinden yanıt geldi. Kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibinin konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.

SNEIJDER, CEVAP VERDİ

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder da tartışmalara dahil oldu. Hollandalı eski yıldız, Liverpool'a sert sözlerle yüklendi:

Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli.