Wilfred Ndidi'den derbi sonrası tepki!

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 kaybetti.

Siyah-beyazlılarda Ndidi, 52. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta iç sahada oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Ndidi, ligde diğer kartlarını Eyüpspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarında görmüştü.

MAÇ SONU TEPKİ

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyon büyük tartışma yarattı.

Mücadelenin 90+11. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararı sonrası siyah-beyazlı cephede itirazlar yükselirken, VAR'ın devreye girmemesi dikkat çekti.

Beşiktaşlı futbolcu Wilfried Ndidi de maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Nijeryalı oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

VAR'a sahipken nasıl kontrol etmezsin? Hala anlamaya çalışıyorum.

EMİRHAN VE OLAITAN'DAN DA TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolculardan Emirhan Topçu ve Junior Olaitan da hakem kararına sert sözlerle tepki gösterdi.

Emirhan Topçu yaptığı açıklamada, "Bir şey söylemeye gerek yok, ne desem boş." ifadelerini kullandı.

Olaitan ise kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, "VAR varken nasıl kontrol etmezsiniz? Bu nasıl penaltı olabilir? Yapmayın ama..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.