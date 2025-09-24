Wilfred Ndidi: Gol yemeden kazanmak mutluluk verici

Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ"

Mücadeleyi değerlendiren Ndidi, "İyi bir maç oldu. 4 gol attık ve gol yemedik. Güzel bir maç olduğunu söylemek lazım. Çok mutluyuz. Bir sonraki maçta da aynısını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK SÜRECİ VE OYUNDAN ÇIKMASI

Sakatlık sürecinden döndüğünü hatırlatan Nijeryalı oyuncu, "Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Sakatlıktan döndüm. 90 dakika oynamak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusu oldu. 5 gün içerisinde bir maç daha oynayacağız, durum bundan ibaret." dedi.

ORKUN KÖKÇÜ İLE UYUMU VE PERFORMANSI

Orta sahada Orkun Kökçü ile uyumuna değinen Ndidi, "İyi gidiyor. Orkun, harika bir oyuncu. Takım için elinden geleni yapıyor, her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Takım halinde birlikte olduğumuzda işler daha iyi olacaktır. Önemli olan takım her zaman, birlikte daha iyiye gidecek." şeklinde konuştu.