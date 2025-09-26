Wilfried Singo: Önemli bir zafer elde ettik

Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi'ye asist yapan Wilfried Singo, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Daha çok çalışmalarını gerektiğini ifade eden Singo, "Önemli bir zafer elde ettiğimizi düşünüyorum. Geliştirmemiz gerekenler var. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Maçın son bölümünde takım olarak dik durduk ve golün gelmesini engelledik." sözlerini sarf etti.

"TAKIM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Mauro Icardi'ye asist hakkında konuşan 24 yaşındaki savunmacı, "Bizim çalışmamızın sonucu. Antrenmanlarda bu tarz şeylere çalışıyoruz. Ben denedim ve Icardi attı. Takım için önemliydi. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanacağız." dedi.