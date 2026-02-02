Wilfried Singo'dan geri dönüş sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın yıldız beki Wilfried Singo, yaptığı açıklamalarda hem fiziksel durumuna hem de profesyonel futbolun gerekliliklerine dikkat çekti.

"YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYORUZ"

RTI 1'e konuşan Singo, sahalara dönüş süreciyle ilgili olarak, "Yavaş yavaş geri dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın bir zorunluluktan öte, doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Fildişi Sahilli futbolcu, profesyonel seviyede ayakta kalmanın temel şartlarını anlattı.

"KOŞAMAZSAN HEDEFLERİNE ULAŞAMAZSIN"

Singo açıklamasında, "Çalışmak zorunluluk değil ama doğal bir şey. Hayatta seçtiğin şeydir. Çok formda olman gerekiyor çünkü bu ortamlarda her şey çok hızlı değişiyor. Koşamazsan hedeflerine ulaşamazsın" dedi.

"YETENEK TEK BAŞINA YETMEZ"

Futbolda başarının yalnızca yetenekle sınırlı olmadığını belirten Singo, saha dışı faktörlerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Futbolda çok unsur var. Yetenek tek başına yetmez. Saha dışında da dikkat etmen gereken şeyler var. İyi uyumak, iyi dinlenmek, iyi beslenmek gerekiyor" sözlerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERE SAYGI DUYMAZSAN İLERLEYEMEZSİN"

Hem ülkesinde hem de Avrupa'da çok sayıda yetenekli futbolcu bulunduğunu dile getiren Wilfried Singo, disiplin ve profesyonelliğin altını çizerek, "Ülkemde ve burada çok fazla iyi yetenek var. Ama bazı şeylere saygı duymazsan ilerleyemezsin" diyerek genç oyunculara da net bir mesaj verdi.

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki isim, bu sezon 10 resmi maça çıktı.

28 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

67 GÜN SONRA KADROYA GİRMİŞTİ

Galatasaray'da, sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, Manchester City maçının kadrosuna alınmıştı.

Son olarak Süper Lig'de 22 Kasım 2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği müsabakasında görev alan Singo, tedavisinin tamamlanmasının ardından 67 gün sonra kadroda yer aldı.